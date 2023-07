Meer omzet en winst voor Microsoft Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Microsoft

(ABM FN-Dow Jones) Microsoft heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst geboekt, maar toch daalde het aandeel dinsdag nabeurs. "Organisaties vragen niet alleen hoe, maar ook hoe snel ze de volgende generatie AI kunnen toepassen", zei topman Satya Nadella dinsdag. De omzet steeg in het vierde kwartaal van het boekjaar 2023 met 8 procent naar 56,2 miljard dollar. Tegen constante wisselkoersen was de stijging zelfs 10 procent. Microsoft Cloud droeg aan deze omzet ruim 30 miljard dollar bij, een plus van 21 procent op jaarbasis. De omzetgroei was afgelopen kwartaal met 8 procent wel kleiner dan een jaar eerder, toen de omzet in het laatste kwartaal met 12 procent steeg. De operationele winst liep met 18 procent op tot 24,3 miljard dollar en de nettowinst kwam 20 procent hoger uit op 20,1 miljard dollar. Dat resulteerde in een winst per aandeel van 2,69 dollar, een stijging van 21 procent. De cijfers zijn beter dan verwacht. Analisten die door FactSet waren geraadpleegd, hadden gerekend op een kwartaalomzet van 55 miljard dollar en een winst van 19 miljard dollar. In heel het afgelopen boekjaar steeg de omzet van Microsoft met 7 procent naar 212 miljard dollar. De nettowinst daalde licht naar 72,4 miljard dollar. Het aandeel Microsoft daalde dinsdag nabeurs een procent. Bron: ABM Financial News

