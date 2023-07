Update: Omzet Snap daalt Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Snap, de eigenaar van Snapchat en het eerste grote sociale mediaplatform dat dit kwartaal zijn resultaten publiceert, heeft in het tweede kwartaal minder omzet geboekt, maar nog wel iets meer dan analisten hadden voorzien. Dit bleek dinsdagavond. De omzet daalde met 4 procent tot 1,07 miljard dollar, meldde het bedrijf. In het eerste kwartaal daalde de omzet ook al met 7 procent. Snap is bezig zijn reclameplatform om te bouwen, nu veel sociale media moeite hebben om reclamegelden binnen te halen doordat bedrijven daar minder geld aan willen uitgeven. Het nettoverlies van 377 miljoen dollar was ruim 10 procent beter dan het verlies van 422 miljoen dollar een jaar eerder, en was ook beter dan de analistenverwachtingen. Outlook Voor het lopende derde kwartaal zei Snap rekening te houden met een vlakke tot 5 procent lagere omzet in vergelijking tot dezelfde periode vorig jaar. Dat zou dan een EBITDA-verlies opleveren van 50 tot 100 miljoen dollar. Afgelopen kwartaal was dit verlies 38,5 miljard dollar. Er zijn ook tekenen van verbetering, meldde het bedrijf, in de pogingen om het adverteerplatform te versterken en de betrokkenheid van gebruikers te vergroten. Zo waren er een recordaantal adverteerders actief in het tweede kwartaal. het aantal dagelijks actieve gebruikers steeg ook met 14 procent tot 397 miljoen. Het aandeel Snap daalde nabeurs met ruim 19 procent. Update: om meer informatie over de outlook toe te voegen en de koersreactie. Bron: ABM Financial News

