Fors meer winst voor Alphabet

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Alphabet heeft meer omzet en winst geboekt in het afgelopen kwartaal, dankzij stijgende reclame-inkomsten voor zoekmachine Google en groei in de cloud. Dat bleek bij de publicatie van de cijfers dinsdag nabeurs. Het aandeel steeg meer dan 6 procent in de elektronische handel nabeurs in reactie op de resultaten. De omzet steeg met 7 procent, van 69,7 miljard tot 74,6 miljard dollar. Gecorrigeerd voor valutabewegingen was de groei 9 procent. De nettowinst was 18,4 miljard dollar, of 1,44 dollar per aandeel, ruim meer dan de 16,0 miljard dollar een jaar eerder. Daarmee overtreft het moederbedrijf van Google de analistenverwachtingen. Analisten rekenden vooraf op 1,34 dollar winst per aandeel en 72,85 miljard dollar omzet, volgens FactSet. CEO Sundar Pichai zei "Er is een spannende beweging gaande in al onze producten en het bedrijf, waardoor de resultaten dit kwartaal sterk zijn. Ons aanhoudende leiderschap in AI en uitstekende engineering en innovatie zijn aanjagers voor de volgende evolutie van Search, en verbeteren al onze diensten. Met vijftien producten die ieder een half miljard mensen bedienen, en zes producten die meer dan twee miljard gebruikers hebben, hebben we zo veel mogelijkheden om onze missie te vervullen." Google Search zag de inkomsten stijgen van 40,7 miljard naar 42,6 miljard dollar. Google Cloud meldde een omzetgroei van 6,3 miljard naar 8,0 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

