Daling bij Texas Instruments valt mee

(ABM FN-Dow Jones) Texas Instruments heeft in het tweede kwartaal de omzet en de winst zien dalen, maar de dalingen vielen mee. Dat maakte de Amerikaanse chipfabrikant dinsdag nabeurs bekend. De omzet daalde op jaarbasis met 13 procent van 5,2 miljard naar 4,5 miljard dollar. Daarmee kwam het bedrijf uit aan de bovenkant van de eigen verwachtingen. De outlook lag namelijk op een omzet van 4,17 tot 4,53 miljard dollar. En ook de winst per aandeel kwam aan de bovenkant van de afgegeven bandbreedte uit, met 1,87 dollar. De outlook was 1,62 tot 1,88 dollar. In het tweede kwartaal van 2022 verdiende Texas Instruments overigens nog wel 2,45 dollar per aandeel. Op jaarbasis daalde de winst dus met 24 procent. "Net als vorig kwartaal zagen wij zwakte in alle eindmarkten met uitzondering van automotive", zei CEO Haviv Ilan in een toelichting. Op kwartaalbasis steeg de omzet overigens wel met 3 procent. Outlook Voor het lopende derde kwartaal rekent Texas Instruments op een winst van 1,68 tot 1,92 dollar per aandeel, bij een omzet van 4,36 miljard tot 4,74 miljard dollar. Het aandeel Texas Instruments daalde dinsdag nabeurs met 2,0 procent. Bron: ABM Financial News

