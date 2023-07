Olieprijs stijgt verder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag verder gestegen, naar het hoogste niveau sinds half april, door signalen van krapper aanbod in de aanloop naar rentebesluiten van centrale banken deze week, die ook hints kunnen geven over de vooruitzichten voor de vraag naar energie. De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,1 procent hoger op 79,63 dollar op de New York Mercantile Exchange. "Olie bewoog eerst op de duivige toon in een verklaring van het Politburo van de Chinese Communistische Partij", zei Stephen Innes van SP Asset Management. Nu wacht men op specifieke stimulerende maatregelen." Intussen blijven de verslechterende omstandigheden in de wereldwijde industrie tegendruk geven tegen de veronderstelde stijging van de olieprijs, volgens Innes. De rally in de oliemarkten hangt ook samen met optimisme dat minder hoge inflatie betekent dat de Fed zijn cyclus van renteververhogingen zal gaan afronden, met nog een renteverhoging woensdag en dan misschien nog een in het najaar. Ook zal er aandacht zijn voor de wekelijkse olievoorraden volgens EIA, die woensdag worden bekendgemaakt. Bron: ABM Financial News

