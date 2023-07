Fors meer omzet en winst voor LVMH Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton heeft in het afgelopen half jaar fors meer omzet en winst geboekt, en kijkt met vertrouwen naar de rest van het jaar. Dat maakte het conglomeraat in luxe-artikelen dinsdag nabeurs bekend. Over de eerste zes maanden van het jaar steeg de omzet met 15 procent tot 42,2 miljard euro. Autonoom groeide de omzet met 17 procent. De nettowinst steeg met 30 procent tot 8,5 miljard euro. De operationele marge bedroeg 27,4 procent. De afgelopen jaren is er een sterke toename van de vraag naar luxe-artikelen, wat goed is voor LVMH, dat wijnen, juwelen en modieuze tassen verkoopt. CEO Bernard Arnault van LVMH is hierdoor nu een geduchte rivaal voor Elon Musk voor de titel van rijkste persoon ter wereld. De grootste divisie, die mode en lederwaren verkoopt, zag de vergelijkbare omzet met 20 procent stijgen. Alleen de divisie wijnen en sterke dranken zag de omzet dalen, omdat er in de VS minder Hennessy cognac werd verkocht. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.