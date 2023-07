Europese beurzen sluiten overwegend hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag overwegend hoger gesloten, nadat beleggers optimistisch bleven voorafgaand aan de rentebesluiten van de Fed en de ECB later deze week. De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,5 procent hoger op 467,89 punten. De Duitse DAX steeg 0,1 procent naar 16.211,59 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,2 procent op 7.415,45 punten. De Britse FTSE steeg 0,2 procent naar 7.691,80 punten. De markt keek al vooruit naar het rentebesluit door de Fed op woensdag, terwijl er ook veel bedrijfsresultaten werden verwerkt. Zowel de Fed als de ECB zullen waarschijnlijk de rente met 25 basispunten verhogen op woensdag en donderdag, stelde Ebury. "Maar de Fed zal mogelijk een pauze aankondigen, terwijl de ECB nog werk te doen heeft", aldus analist Matthew Ryan van Ebury. Economisch nieuws kwam uit Duitsland, waar de Ifo-index in juli sterker dan verwacht daalde, van 88,6 in juni naar 87,3 afgelopen maand. De verwachting was 88,1. De olieprijs steeg. Een september-future West Texas Intermediate noteerde 1,3 procent hoger op 79,73 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 83,19 dollar werd betaald, een stijging van 0,9 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1051. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1079 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1063 op de borden. Bedrijfsnieuws In Parijs verloor Dassault 5,0 procent. Halfgeleiderbedrijf STMicroelectronics was een sterke stijger met 2,4 procent, net als ArcelorMittal. Adidas eindigde bovenaan in Frankfurt met een winst van 3,8 procent. MTU Aero Engines verloor 7,0 procent en Airbus leverde 2,3 procent in. Bayer heeft een omzetwaarschuwing afgegeven en verwacht in het tweede kwartaal een verlies door een afwaardering op goodwill. Het aandeel sloot toch 0,5 procent hoger. In Brussel was Sofina een positieve uitschieter met 4,7 procent koerswinst na een update. De onderliggende omzet van Unilever overtrof de verwachtingen en het aandeel won 4,9 procent. ING merkte op dat de marges harder stegen dan verwacht. De door Unilever voorziene margeverbetering in 2023 kan dan ook "verre van bescheiden" zijn, aldus ING. Wall Street De Amerikaanse beurzen noteerden dinsdag 0,2 tot 0,7 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

