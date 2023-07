Minder omzet en orders voor ASMI

Geen verassing tov de info imet Q1/2023 cijfers…. Order vraag in corona tijdperk was moeilijker te verwerken ivm disruptive supply chain.



Wat wel mooi is dit: Despite higher investments in R&D, and supported by the increased revenue, the operating result increased 23% at constant currencies to €180 million.



ASMI is full steam ahead door aan het ontwikkelen voor de nabije toekomst…. De vraag is waarin gedreven? Zijn ze ook alang in de AI (GPU) gesprongen of ook in automotive chip vraag wat weer oplaait?