Unilever en Akzo helpen AEX aan winst

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag hoger gesloten, na positief ontvangen bedrijfsresultaten van onder andere Unilever.

De AEX sloot 1,1 procent hoger op 779,81 punten. De AMX steeg 0,3 procent.



Volgens investment manager Simon Wiersma van ING reageren Europese beleggers positief op de lagere rentes in reactie op de tegenvallende inkoopmanagersindices van maandag. "De kans op een aanstaande recessie in Europa lijkt op dit moment groter dan in de VS. In reactie daalden de rentes in de eurozone over een brede linie", aldus Wiersma.

De "schokkend zwakke" cijfers van maandag zullen waarschijnlijk tot een fel debat leiden binnen de ECB, over hoe veel de rente nog moet stijgen, denkt Jamie Dutta van Vantage. Als de centrale bank 'duivig' wordt in zijn commentaar, zal de euro onder druk blijven, voorziet hij.

In de markt wordt verder gerekend op meer stimuleringsmaatregelen in China, zo merkte Wiersma op. Beijing is de Chinese economie al aan het stimuleren, wat onder meer merkbaar is in de vastgoedmarkt. De Aziatische beurzen eindigden vanochtend flink in het groen.



De AEX vond steun in meevallende bedrijfscijfers. Unilever, Randstad en AkzoNobel werden beloond met koerswinsten.

Ook de cijfers van Amerikaanse bedrijven hielpen mee. General Electric, General Motors en Kimberley-Clark verhoogden hun winstverwachtingen en ook Sherwin-Williams en Verizon vielen afgelopen kwartaal niet tegen. Het Europese Remy Cointreau meldde juist een enorme omzetdaling.

In de namiddag bleken de huizenprijzen in de VS in mei met 1,7 procent gedaald, net als in april, maar het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie bleek in juli juist gestegen tot het hoogste niveau in twee jaar. De index van Conference Board steeg van 110,1 naar 117,0, waar economen rekenden op 112,0.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1050. De olieprijzen daalden licht.

Stijgers en dalers

Bij de hoofdaandelen gingen de handen op elkaar voor Unilever. De onderliggende omzet overtrof de verwachtingen en het aandeel won 5,0 procent. ING merkte op dat de marges harder stegen dan verwacht. De door Unilever voorziene margeverbetering in 2023 kan dan ook "verre van bescheiden" zijn, aldus ING.

Uitzender Randstad wist een eerder koersverlies om te draaien naar een winst van 2,6 procent na cijfers. De aangepaste EBITA viel hoger uit dan verwacht, aldus Degroof Petercam.

AkzoNobel wist met de kwartaalcijfers ook te overtuigen. Het aandeel steeg 3,5 procent. KBC Securities verhoogde het koersdoel van 70,00 naar 75,00 euro. De dalende kosten zijn een duidelijke trendbreuk, oordeelde KBC.

In de AMX werden de cijfers van Basic-Fit bejubeld. Het aandeel steeg aanvankelijk 10 procent, maar beperkte de winst uiteindelijk tot 2,9 procent. De omzet steeg in de eerste helft van dit jaar fors. De fitnessketen verwelkomde meer leden en opende flink wat clubs.

In de AScX verloor Acomo 6,3 procent, nadat handelsbedrijf een teruglopende omzet en winst moest melden. Een hedgetransactie op cacao pakte verkeerd uit.

CM.com verloor 2 procent na cijfers. Het bedrijf is bijna winstgevend, stelde ING in een analistenrapport.

ForFarmers steeg 1,6 procent. Dochterbedrijf Tasomix heeft zijn voeractiviteiten in Polen samengevoegd met Piast Pasze.



Woensdag volgen Just Eat Takeaway, AMG en UMG met hun kwartaalresultaten. Donderdag zijn onder andere Shell, Fugro, Aalberts en ArcelorMittal aan de beurt.

Tussenstanden Wall Street

Op Wall Street stonden de beurzen rond sluitingstijd in Amsterdam licht hoger. De S&P500-index steeg 0,3 procent.