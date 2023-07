Beursblik: mooie omzetgroei bij Besi verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft in het tweede kwartaal van 2023 de omzet met dubbele cijfers zien stijgen, conform de door de Duivense toeleverancier van de halfgeleiderindustrie afgegeven outlook, zo verwachten analisten geraadpleegd door ABM Financial News. Voor het tweede kwartaal rekent Besi op een omzetgroei van 15 tot 25 procent ten opzichte van de 133,4 miljoen euro in het eerste kwartaal. Barclays mikt op iets meer dan 21 procent groei en ziet de omzet uitkomen op 161 miljoen euro. Daarmee zit de Britse bank naar eigen zeggen exact in lijn met de analistenconsensus. De marge zal tussen de 62 en 64 procent liggen, verwacht Besi, en de operationele kosten dalen vermoedelijk met 0 tot 5 procent. In het eerste kwartaal lag de marge op 64,2 procent. Tijdens de recente beleggersdag van Besi, begin juni, bleek het bedrijf wat voorzichtiger ten aanzien van de timing en adoptie van hybrid bonding, vooral bij smartphones. Mogelijk dat die adoptie niet in 2025, maar in 2026 plaatsvindt, schreven analisten van UBS na de beleggersdag. Toch lijken de analisten van UBS zich niet al te veel zorgen te maken. Sowieso is timing lastig, zeggen zij, en Besi heeft afgelopen kwartaal al orders ontvangen voor tablets en voor high end smartphones. "Dat is veelbelovend", aldus de Zwitserse bank. Hybrid bonding, een techniek om zogeheten die's te stapelen en te verbinden, bijvoorbeeld geheugen aan een processor, zal van Besi "een winnaar op lange termijn" maken, verwachten de analisten. Besi opent donderdag 27 juli de boeken. Bron: ABM Financial News

