Wall Street naar verwachting vlak van start

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een vlakke opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd fractioneel lager. Beleggers in de Verenigde Staten kregen vandaag veel bedrijfscijfers te verwerken. Opvallend is dat veel bedrijven ruimte zagen hun outlook te verhogen. Onder meer General Motors, General Electric en 3M verhoogden dinsdag de verwachtingen. "Gisteren zagen we al sterke resultaten in de energie- en financiële sector", aldus beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx. Nabeurs wordt uitgekeken naar cijfers van Microsoft en Alphabet. Ook maken beleggers zich op voor het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Vermoedelijk zal de centrale bank de rente met 25 basispunten verhogen. Olie noteerde dinsdag lager. Een september-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het rood op 82,17 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 82,90 dollar werd betaald, een daling van 0,4 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1045. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1079 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1063 op de borden. Bedrijfsnieuws General Electric heeft de outlook verhoogd, nadat de resultaten over het tweede kwartaal van 2023 beter dan verwacht waren. Het aandeel koerste in de elektronische handel voorbeurs krap vijf procent hoger. Ook General Motors verhoogde de outlook, en wel voor het tweede kwartaal op rij. Het aandeel lijkt wat lager te gaan openen. 3M werd positiever over de winstverwachtingen dit jaar. In de elektronische handel voorbeurs won het aandeel krap drie procent. Alaska Air verwacht dat de omzetgroei zal vertragen in het lopende derde kwartaal. Voorbeurs stond het aandeel ruim vier procent lager. Verizon heeft in het tweede kwartaal van 2023 een iets beter dan verwachte winst per aandeel weten te boeken. Het aandeel opent vermoedelijk twee procent hoger. Kimberly-Clark heeft de outlook voor heel het jaar opnieuw verhoogd, terwijl de aangepaste winst per aandeel hoger uitviel dan voorzien. Het aandeel zal vermoedelijk licht hoger openen. Sherwin-Williams heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de winstverwachtingen overtroffen na prijsverhogingen en toegenomen verkopen bij zijn verfwinkels. Het aandeel opent vermoedelijk ruim vier procent hoger. Spotify heeft in het tweede kwartaal het aantal gebruikers sterker zien stijgen dan verwacht, maar het verlies bleek wel groter dan voorzien. De Amerikaanse notering van het aandeel zal vermoedelijk ruim vijf procent lager openen. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index steeg maandag 0,4 procent tot 4.554,64 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 35.411,24 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 14.058,87 punten. Bron: ABM Financial News

