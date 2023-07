FlatexDegiro ziet CEO vertrekken Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) FlatexDegiro ziet zijn CEO Muhamad Chahrour onverwacht opstappen, nog voordat zijn termijn is verstreken. Dit maakte de Duitse onlinebroker dinsdag bekend. Chahrour stapt per eind december van dit jaar op om andere kansen na te streven. Chahrour kwam in 2015 bij FlatexDegiro. FlatexDegiro maakte maandagavond over het tweede kwartaal een daling van de EBITDA bekend van 37,4 miljoen euro over het tweede kwartaal van 2022 naar 29,1 miljoen euro afgelopen kwartaal en een afname van de omzet van 91,6 naar 90,8 miljoen euro. De outlook voor het gehele boekjaar werd wel gehandhaafd. FlatexDegiro verwacht te kunnen profiteren van lagere kosten in de tweede jaarhelft, meer rente-inkomsten en hogere commissies per transactie. Bron: ABM Financial News

