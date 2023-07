Kimberly-Clark verhoogt opnieuw outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kimberly-Clark heeft de outlook voor heel het jaar opnieuw verhoogd, terwijl de aangepaste winst per aandeel hoger uitviel dan voorzien. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van de Amerikaanse fabrikant van papieren zakdoekjes, wc-papier en luiers. De aangepaste winst per aandeel moet dit jaar met 10 tot 14 procent oplopen tegen een eerdere verwachting van 6 tot 10 procent. Dat was al een verhoging ten opzichte van een eerdere raming van 2 tot 6 procent. De omzet zal op autonome basis naar verwachting met 3 tot 5 procent stijgen tegen een eerdere verwachting van 2 tot 4 procent. De operationele winstmarge stijgt in de nieuwe verwachting met 150 basispunten. Eerder lag de prognose op een stijging met 130 basispunten. Kwartaalcijfers De kwartaalomzet steeg met een procent tot ruim 5,1 miljard dollar. Dat was net iets beter dan waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden. Op autonome basis steeg de omzet met 5 procent. De nettowinst daalde op jaarbasis van 437 miljoen naar 102 miljoen dollar. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.