Sherwin-Williams overtreft verwachtingen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Sherwin-Williams heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de winstverwachtingen overtroffen na prijsverhogingen en toegenomen verkopen bij zijn verfwinkels. Dit bleek dinsdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse concurrent van AkzoNobel. In het afgelopen kwartaal kwam de winst uit op 794 miljoen dollar, ofwel 3,07 dollar per aandeel, ten opzichte van 578 miljoen dollar of 2,24 dollar per aandeel, een jaar eerder. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een winst per aandeel van 2,58 dollar. De omzet trok met 6,3 procent aan tot 6,24 miljard dollar, hetgeen meer was dan de 6,03 miljard dollar waar analisten op rekenden. Sherwin-Williams profiteerde van hogere verkoopprijzen bij alle segmenten, lagere grondstofkosten en een hogere omzet bij Paint Stores Group. Het aandeel Sherwin-Williams lijkt dinsdag krap vijf procent hoger te openen. Bron: ABM Financial News

