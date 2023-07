General Electric verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) General Electric heeft de outlook verhoogd, nadat de resultaten over het tweede kwartaal van 2023 beter dan verwacht waren. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van het Amerikaanse conglomeraat. Het bedrijf voorziet voor 2023 een lage dubbelcijferige autonome omzetgroei, terwijl eerder werd gemikt op een hoge enkelcijferige groei. De verwachting voor aangepaste winst per aandeel werd verhoogd van 1,70 tot 2,00 dollar naar 2,10 tot 2,30 dollar. De vrije kasstroom komt in de nieuwe verwachting uit tussen de 4,1 tot 4,6 miljard dollar tegen een eerdere verwachting van 3,6 tot 4,2 miljard dollar. Kwartaalcijfers De vrije kasstroom was aan het einde van het tweede kwartaal 415 miljoen dollar positief, waar analisten een positieve kasstroom van 95 miljoen dollar voorspelden. Het aantal orders steeg in de verslagperiode met 59 procent op jaarbasis naar 22,0 miljard dollar. Op autonome basis stegen de orders met 58 procent. De omzet kwam uit op 16,7 miljard dollar, een stijging van 18 procent op jaarbasis. Autonoom was sprake van een omzetgroei van 19 procent. De aangepaste winst van 0,68 dollar per aandeel was beter dan de 0,46 dollar waar de markt op rekende. Het aandeel noteert dinsdag in de voorbeurshandel op Wall Street 4,7 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

