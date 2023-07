Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel Unilever Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft dinsdag het koersdoel voor Unilever verhoogd van 53,00 naar 55,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Unilever kwam vanochtend volgens analist Fernand de Boer met sterke cijfers. "Een goede start voor de nieuwe CEO Hein Schumacher", aldus de analist. Unilever mikt voor dit jaar op een onderliggende omzetgroei die "ten minste" zou moeten uitkomen aan de bovenkant van de meerjarige bandbreedte van 3 tot 5 procent. Daarnaast verwacht Unilever een "bescheiden verbetering" van de onderliggende operationele marge. Dit verhoudt zich tot de huidige consensusverwachting voor de onderliggende omzetgroei van 6,1 procent en voor de marge van 16,4 procent, aldus De Boer. "Na de sterke marges in de eerste jaarhelft en opmerkingen dat de margeverbetering voor een groot deel zal plaatsvinden in de tweede jaarhelft, verwachten we dat de consensus voor de marges naar minstens 17 procent zal gaan", aldus De Boer. Daardoor zullen volgens hem ook de verwachtingen voor de onderliggende operationele winst omhooggaan, met minstens 5 procent. Voor de omzetverwachtingen verwacht de analist slechts beperkte aanpassingen. Het aandeel Unilever koerste dinsdagochtend 5,3 procent hoger op 48,98 euro. Bron: ABM Financial News

