Remy Cointreau meldt ferme omzetval Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Remy Cointreau heeft de omzet over het eerste kwartaal stevig zien dalen als gevolg van een nadelige vergelijkingsbasis na een heel sterk eerste kwartaal een jaar eerder, maar de outlook voor heel 2023 werd wel gehandhaafd. Dit maakte de Franse drankenfabrikant dinsdag bekend. De omzet daalde over de eerste drie maanden van het fiscale boekjaar op jaarbasis van 409,9 miljoen naar 257,5 miljoen euro, nadat in de VS de consumptiepatronen zich normaliseerden. Bij de afdeling cognac viel de omzet autonoom met 45 procent terug. Outlook Voor het gehele boekjaar hield de onderneming nog altijd vast aan de verwachting dat omzet in het eerste halfjaar daalt en in de tweede jaarhelft herstelt, terwijl de normalisering in de VS aanhoudt. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.