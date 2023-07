'TSMC investeert miljarden in chipfabriek Taiwan' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TSMC

(ABM FN-Dow Jones) TSMC is van plan om bijna 90 miljard Taiwanese dollar, omgerekend circa 2,9 miljard dollar, te investeren in een chipfabriek in Taiwan. Dit meldde de Amerikaanse zakenzender CNBC dinsdag op basis van uitspraken van het bedrijf. TSMC liet afgelopen week al weten dat er een sterke vraag is naar chips voor kunstmatige intelligentie. Als gevolg daarvan wil het bedrijf flink investeren in een fabriek die geavanceerde chipomhulsels moet produceren. De faciliteit komt te staan in het Tongluo Science Park in het noorden van Taiwan en zal circa 1.500 banen creëren. "Voor kunstmatige intelligentie zien we een zeer sterke vraag", aldus TSMC. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.