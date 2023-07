Beursblik: ING verlaagt koersdoel NSI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NSI

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft dinsdag het koersdoel voor NSI verlaagd van 25,00 naar 21,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Francesca Ferragina merkte op dat de strategische beoordeling bij NSI in volle gang is en dat de uitkomst daarvan wordt gepresenteerd in het vierde kwartaal. Belangrijke elementen voor "het nieuwe NSI" zijn volgens ING onder meer de focus op Amsterdam en duurzaamheid, naast een herzien dividendbeleid. "Met de huidige grote onzekerheden over de strategie en het dividend, in combinatie met een grote afschrijving in de eerste jaarhelft, handhaven we ons Houden advies", aldus de analist. De outlook voor 2023 leidde ertoe dat Ferragina haar ramingen voor de winst per aandeel met circa 8 procent neerwaarts bijstelde. Ook voor 2024 en 2025 werden de taxaties verlaagd, waardoor de analist op een lager koersdoel uitkomt. Het aandeel NSI daalde dinsdag met 0,8 procent tot 19,34 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.