Beursblik: KBC Securities verhoogt koersdoel AkzoNobel

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft het koersdoel voor het aandeel AkzoNobel verhoogd van 70,00 maar 75,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank. KBC Securities zag in de cijfers van AkzoNobel een verbetering van het winstmomentum met een stijging van de operationele winst met 25 procent. Grondstoffen en andere variabele kosten daalden met 5 miljoen euro in het tweede kwartaal, wat volgens KBC een duidelijke trendbreuk betekent ten opzichte van de afgelopen twee jaar. Het aandeel AkzoNobel steeg dinsdag op een groen Damrak 2,6 procent naar 76,18 euro. Bron: ABM Financial News

