Europese beurzen licht hoger rond middaguur

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag licht hoger, waarmee het sentiment nog altijd positief lijkt.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een winst van 0,2 procent op 467,90 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van nog geen 0,1 procent naar 16.202,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde ook een plus van nog geen 0,1 procent met een stand van 7.431,36 punten. De Britse FTSE steeg 0,2 procent naar 7.691,47 punten.

Dinsdag leek de markt al enigszins gericht op het rentebesluit door de Fed van woensdag, terwijl er ook veel bedrijfsresultaten werden verwerkt.

De Ifo-index daalde in juli sterker dan verwacht van 88,6 in juni naar 87,3 afgelopen maand. De verwachting was een index van 88,1.

Met dit cijfer is de macro-economische agenda van dinsdag alleen nog gevuld met de Amerikaanse huizenprijzen over mei en het consumentenvertrouwen van onderzoeksbureau The Conference Board over juli.

Olie noteerde dinsdag lager. Een september-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het rood op 82,17 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 82,90 dollar werd betaald, een daling van 0,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1045. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1079 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1063 op de borden.



Bedrijfsnieuws

AkzoNobel heeft in het tweede kwartaal van 2023 een lagere omzet behaald en het resultaat hoger uit zien komen en zag reden de outlook voor dit jaar te verhogen. Het aandeel noteerde 1,9 procent hoger.

Bayer heeft een omzetwaarschuwing afgegeven en verwacht in het tweede kwartaal een verlies door een afwaardering op goodwill. Het aandeel noteerde desondanks 1,2 procent hoger.

De omzet van Unilever is in het tweede kwartaal van 2023 sterker dan verwacht gestegen, ondanks dat de volumes licht daalden. Het aandeel won 5,3 procent.

Randstad heeft in het tweede kwartaal van 2023 qua omzet beter gepresteerd dan voorzien. De marktontwikkelingen in juli duiden erop dat de trends zich in het derde kwartaal voortzetten. Het aandeel noteerde 3,5 procent hoger.

Shell verkoopt zijn belang van 35 procent in het productiecontract Masela in Indonesië aan PT Pertamina Hulu Energi en Petronas Masela voor een bedrag van 650 miljoen dollar in contanten. Het aandeel verloor 0,2 procent.

Op de beurs van Parijs noteerde een meerderheid van de hoofdaandelen lager onder aanvoering van het aandeel Dassault dat een koersverlies incasseerde van 3,6 procent. Een koerswinst was weggelegd voor het aandeel ArcelorMittal, dat 2,0 procent steeg.

In Frankfurt hielden de plussen en minnen elkaar iets beter in evenwicht met weinig opvallende koersuitslagen.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index maandag steeg 0,4 procent tot 4.554,64 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 35.411,24 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 14.058,87 punten.