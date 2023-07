Update: Beursblik: KBC Securities verlaagt koersdoel Randstad Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Randstad

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft het koersdoel voor het aandeel Randstad verlaagd van 55,00 naar 52,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de bank. KBC zag de onderliggende EBITA met 271 miljoen euro lager uitkomen dan verwacht. Analisten van de bank mikten op 280 miljoen euro. Een sterke kostenbeheersing zorgde voor een positieve verrassing op kostenvlak, maar niet genoeg om de moeilijke economische omstandigheden van het voorbije kwartaal te compenseren, aldus KBC. KBC verwacht op basis van de outlook van Randstad en de laatste inkoopmanagerindices uit de eurozone een zwakke start van het derde kwartaal. Het aandeel Randstad noteerde dinsdag op een groen Damrak 2,9 procent hoger op 52,94 euro. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

