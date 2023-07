Beursblik: CM.com bijna winstgevend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: CM.com

(ABM FN-Dow Jones) CM.com is bijna winstgevend. Dit ziet analist Thymen Rundberg van ING dinsdag in een rapport. Rundberg sprak van een neutrale handelsupdate, die het bedrijf vanochtend afgaf. De omzet van CM.com kwam in het tweede kwartaal uit op 65,9 miljoen euro, goed voor een groei van 1 procent. ING mikte op een groei van 10 procent. De brutomarge was met 29,1 procent wel wat hoger dan de voorziene 27,5 procent door ING. De tegenvallende omzet werd volgens Rundberg deels gecompenseerd door de beter dan voorziene brutomarge. De zwakte was vooral merkbaar in het CPaaS-segment, aldus de analist, omdat klanten de kosten laag willen houden. ING zag de EBITDA aantrekken, dankzij een verbetering van de brutowinst als gevolg van een verbeterde productmix en lagere kosten. CM.com verwacht een positieve EBITDA gedurende de tweede jaarhelft, waar eerder nog werd gemikt op een positief resultaat eind 2023. De vrije kasstroom moet gedurende de tweede jaarhelft van 2024 positief zijn. ING verwacht dat de consensus voor de omzet met circa 5 procent omlaag gaat, maar dat de verwachtingen voor de brutomarges omhoog gaan. De consensus zal al met al wat positiever worden over de EBITDA in de tweede jaarhelft van dit jaar, aldus de analist. ING heeft een koopadvies op CM.com met een koersdoel van 12,00 euro. Het aandeel daalde dinsdag met 0,7 procent tot 9,90 euro. Bron: ABM Financial News

