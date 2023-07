Beursblik: verrassend verlies voor Acomo Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Acomo heeft in de eerste helft van dit jaar verrassend genoeg een handelsverlies gerealiseerd. Dit oordeelde analist Reginald Watson van ING dinsdag in een rapport. Acomo leed een verlies op cacaofutures, waardoor de resultaten onder druk stonden. Het bedrijf zegt maatregelen te hebben genomen om de klap deels op te kunnen vangen. De vraag naar organische producten stond volgens ING onder druk, nu consumenten selectiever zijn in hun bestedingen, vooral in Europa. In Noord-Amerika deden alle segmenten van Acomo het nog wel goed. "Maar in Europa had Acomo te kampen met een lagere vraag naar belangrijke producten als cacao, vanwege marktprijzen die tot de hoogste niveaus in tien jaar tijd stegen", aldus Watson. ING heeft een koopadvies op Acomo met een koersdoel van 25,58 euro. Het aandeel maakte dinsdag een koersval van 6,3 procent tot 20,80 euro. Bron: ABM Financial News

