Beursblik: voorziene energiekosten Basic-Fit vallen mee

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft conform verwachting een ietwat zwakke eerste jaarhelft achter de rug, maar de verwachtingen voor de energiekosten in 2024 vallen mee. Dit oordeelde analist Marc Zwartsenburg van ING dinsdag in een rapport. De resultaten waren volgens de analist wat zwak, door een beperkte groei van het aantal leden in het tweede kwartaal en een onderliggende EBITDA van 110 miljoen euro, waar ING mikte op 112 miljoen euro. De verwachtingen voor de ledenaanwas voor heel 2023 is ook wat zwak, zo oordeelde de analist. "Zeer positief" zijn de verwachtingen over de energiekosten per club in 2024, aldus Zwartsenburg. ING handhaafde het koopadvies op Basic-Fit met een koersdoel van 48,00 euro. Het aandeel steeg dinsdagochtend met 8,6 procent tot 34,30 euro. Bron: ABM Financial News

