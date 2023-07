Valuta: euro verder onder druk

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag wat lager dan een dag eerder, nadat de Duitse Ifo-index over juli lager uitkwam dan verwacht.

"In combinatie met de perceptie van de markt dat de inflatie in de eurozone de goede kant op gaat, neemt de belangstelling voor de Europese munt verder af", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "De aandacht gaat dinsdag vrijwel geheel uit naar het rentebesluit van de Fed, dat woensdagavond valt. De verwachting is dat er een kwartje bij komt, gelijk aan de verwachting voor het rentebesluit van de ECB donderdag. Alles draait woensdag om het commentaar van Fed-voorzitter Jerome Powell", aldus Van der Meer.

De Ifo-index daalde in juli sterker dan verwacht van 88,6 in juni naar 87,3 afgelopen maand. De verwachting was een index van 88,1.

Met dit cijfer is de macro-economische agenda van dinsdag alleen nog gevuld met de Amerikaanse huizenprijzen over mei en het consumentenvertrouwen van onderzoeksbureau The Conference Board over juli.

De euro noteerde dinsdag vlak op 1,1069 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8611 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,3 procent tot 1,2854 dollar.