Beursblik: Randstad ziet omzetmomentum niet verbeteren

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Randstad heeft in het tweede kwartaal een hoger dan voorziene aangepaste EBITA geboekt, maar de omzetontwikkeling viel tegen. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van Degroof Petercam. Randstad maakte een EBITA-resultaat bekend van 271 miljoen euro, terwijl Degroof Petercam rekende op 253 miljoen euro, voornamelijk door een strikte kostenbeheersing. De omzet daalde op vergelijkbare basis met 5,1 procent in het tweede kwartaal. Degroof Petercam rekende hier op een beperktere daling met 4 procent. Degroof Petercam verwacht de ramingen bij te stellen. De bank heeft een Reduceren adies op Randstad met een koersdoel van 49,00 euro. Het aandeel Randstad noteerde dinsdag op een groen Damrak 1,4 procent hoger op 52,18 euro. Bron: ABM Financial News

