Omzetwaarschuwing Bayer

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bayer heeft een omzetwaarschuwing afgegeven en verwacht in het tweede kwartaal een verlies door een afwaardering op goodwill. Dit bleek maandagavond uit een mededeling van de farmaonderneming. Voor dit jaar gaat het bedrijf nu uit van een aangepaste omzet tussen 48,5 en 49,5 miljoen, waar bij de publicatie van de resultaten over het eerste kwartaal van dit jaar nog werd uitgegaan van 51 tot 52 miljoen euro. Er wordt door het bedrijf een afwaardering op goodwill voorzien van circa 2,5 miljard euro op basis van verwachte marktomstandigheden, waarmee het verlies over het tweede kwartaal uitkomt op 2 miljard euro bij een omzet van circa 11 miljard euro. Bayer wees maandag op lagere volumes en prijzen en ongunstige weersomstandigheden. Het aandeel Bayer daalde dinsdagochtend met 0,4 procent. Bron: ABM Financial News

