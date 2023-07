Beursblik: Unilever ziet marges aantrekken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Unilever heeft de onderliggende omzetgroei in het tweede kwartaal zien vertragen, maar de marges trokken wel aan. Dit stelde analist Reginald Watson van ING dinsdag in een rapport. De onderliggende omzetgroei vertraagde tot 7,9 procent, terwijl in het eerste kwartaal nog een groei werd gerapporteerd van 10,5 procent. De volumes waren wat beter dan verwacht, waardoor de vertraging van de omzetgroei vooral kwam door de prijsontwikkeling. Desondanks kwam de onderliggende operationele winst in het afgelopen halfjaar 10,5 procent hoger uit dan waar ING op mikte en 6,1 procent hoger dan waar de consensus op mikte. Dit kwam vooral door de hoger dan voorziene marges. De operationele winstmarge kwam uit op 17,1 procent, terwijl ING mikte op 15,3 procent en de consensus op 16,2 procent. Unilever mikt voor dit jaar onverminderd op een onderliggende omzetgroei die "ten minste" zou moeten uitkomen aan de bovenkant van de meerjarige bandbreedte van 3 tot 5 procent. Daarnaast verwacht Unilever een "bescheiden verbetering" van de onderliggende operationele marge. "Maar gezien de operationele marge in 2022 16,1 procent was en de grondstoffeninflatie zal afkoelen, is het duidelijk dat de margeverbetering in 2023 verre van bescheiden zal zijn", aldus Watson. Het aandeel Unilever schoot dinsdag 4,6 procent omhoog tot 48,66 euro. ING handhaafde het koopadvies op Unilever met een koersdoel van 58,90 euro. Bron: ABM Financial News

