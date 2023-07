Shell verkoopt belang in Masela Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell verkoopt zijn belang van 35 procent in het productiecontract Masela in Indonesië aan PT Pertamina Hulu Energi en Petronas Masela voor een bedrag van 650 miljoen dollar in contanten. Dit maakte de energiereus dinsdag bekend. Shell ontvangt een eerste betaling van 325 miljoen dollar en kan een extra betaling van 325 miljoen dollar verwachten als de definitieve investeringsbeslissing rond het Abadi-gasproject is genomen. De deal wordt vermoedelijk in het derde kwartaal van dit jaar afgerond. Het aandeel Shell daalde dinsdagochtend met 0,5 procent. Bron: ABM Financial News

