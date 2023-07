Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel aandeel NSI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NSI

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor het aandeel NSI verlaagd van 25,00 naar 24,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank. Berenberg refereerde aan de halfjaarcijfers van NSI waarin de waarde van de portefeuille met 9,1 procent daalde, hetgeen meer was dan waar de bank op had gerekend. Dit was voor Berenberg de reden voor de verlaging van het koersdoel. Berenberg uitte in het rapport de wens dat NSI liever eerder dan later de strategische herziening voltooit. Berenberg is positief over de focus op de regio Amsterdam. Berenberg zou graag meer details zien over de manier waarop het vastgoedbedrijf het project Laanderpoort in Amsterdam, met een omvang van 200 tot 220 miljoen euro, wil optimaliseren. Het aandeel NSI noteerde dinsdag op een groen Damrak 0,5 procent lager op 19,40 euro. Bron: ABM Financial News

