Bestuurders Byju's negeerden advies Prosus

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) Prosus heeft dinsdag een update gegeven over de problemen bij belang Byju's, waarin de Zuid-Afrikaanse investeerder liet weten dat bestuurders van de Indiase startup regelmatig advies van Prosus in de wind sloegen. Prosus waardeerde recent het belang in Byju's fors af.



Afgelopen maand stapte de topman van het Indiase bedrijf op, na tal van problemen.

Volgens Prosus slaagde hij er niet in de belangen van het Indiase techonderwijsbedrijf te dienen. Prosus heeft inmiddels geen vertegenwoordiging meer in het bestuur van Byju's, maar blijft wel betrokken bij de voortgang van de onderneming. Prosus is bijna 20 jaar aandeelhouder in Byju's. Bron: ABM Financial News

