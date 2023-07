Winst en omzet Acomo onder druk door cacaohedge Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Acomo heeft in de eerste helft van 2023 de omzet en winst onder druk zien staan, maar hield wel vaste aan de dividenduitkering. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de handelsonderneming in specerijen, noten, eetbare zaden, thee en voedingsingrediënten. In de verslagperiode daalde de omzet op jaarbasis met ruim zes procent tot 668 miljoen euro. De EBITDA stond met ruim 8 procent onder druk en kwam uit op 49,8 miljoen euro. De daling was volgens de onderneming vooral het gevolg van een verkeerde cacaohedge. “De impact van de resultaten van de cacaohedge was het gevolg van een mismatch tussen de fysieke verkopen als gevolg van een lagere vraag en de termijnpositie. Er zijn corrigerende maatregelen genomen om de situatie recht te zetten, waaronder strengere controles en nauwgezet beheer van verkoopcontracten”, aldus CEO Kathy Fortmann in een toelichting. Onder de streep restte een nettowinst van 22,0 miljoen euro. Dit was een jaar eerder nog 31,2 miljoen euro. De handelaar stelde een dividenduitkering voor van 0,40 euro per aandeel. "Gezien de aard van de activiteiten van de groep is het niet mogelijk om marktontwikkelingen of resultaten te voorspellen", aldus het bedrijf over de verwachtingen voor 2023. Bron: ABM Financial News

