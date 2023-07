Beursblik: zwakke brutomarge Randstad Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Randstad

(ABM FN-Dow Jones) Randstad heeft in het tweede kwartaal een zwakkere brutomarge gerealiseerd, waarbij de winst per aandeel teleurstelde. Dit oordeelden analisten van Jefferies dinsdag. De winst per aandeel kwam in het tweede kwartaal 2 procent lager uit dan waar de consensus op rekende. De autonome omzetgroei steeg dan weer wat harder dan voorzien, maar de brutomarge schoot met 20 basispunten tekort. Analisten merkten op dat de winstcijfers opnieuw werden beïnvloed door substantiële overname- en herstructureringskosten. Randstad verwacht op basis van de eerste indicaties in juli, een voortzetting van de trends in het derde kwartaal. Dit betekent volgens Jefferies een autonome omzetkrimp van 7 tot 9 procent in het lopende kwartaal, waar de consensus mikt op een daling met 5 procent. De consensus voor de winst per aandeel moet vermoedelijk dan ook met circa 1 tot 5 procent neerwaarts bijgesteld worden. Jefferies heeft een Underperform advies op Randstad met een koersdoel van 37,00 euro. Het aandeel sloot maandag op 51,44 euro. Bron: ABM Financial News

