Beursblik: resultaat AkzoNobel conform verwachting

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft in het tweede kwartaal van 2023 een aangepaste EBIT geboekt, die conform verwachting was. Dit oordeelde analisten van Jefferies dinsdag. In het afgelopen kwartaal kwam de aangepaste EBIT uit op 311 miljoen euro, hetgeen in lijn was met de 312 miljoen euro waarop Jefferies mikte en ook met de 311 miljoen euro die de consensus voorzag. Op divisieniveau, presteerde Decorative Paints conform verwachting, terwijl de coatingsdivisie licht teleurstelde. De andere divisies presteerden dan weer beter dan verwacht, aldus de analisten. Jefferies merkte op dat de EBITDA-outlook voor dit jaar werd verhoogd van 1,2 tot 1,5 miljard naar 1,40 tot 1,55 miljard euro. Jefferies mikte voor dit jaar op een EBITDA van 1,47 miljard euro en de consensus op 1,44 miljard euro. "De volumes dragen meer bij dan verwacht", aldus de analisten. Jefferies voorziet een bescheiden koersreactie op de cijfers van vanochtend. Jefferies heeft een koopadvies op AkzoNobel met een koersdoel van 83,00 euro. Het aandeel sloot maandag op 74,22 euro. Bron: ABM Financial News

