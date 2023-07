AEX start vermoedelijk hoger aan drukke cijferdag Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting licht hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,3 procent. Maandag startte de AEX de handelsweek nog met een verlies van 0,3 procent op een slotstand van 771,55 punten. Philips woog op de koersvorming met een verlies van zes procent, ondanks een outlookverhoging, maar ook tegenvallende orders. Beleggers leken aan het begin van de week hun kruit droog te houden, in afwachting van de rentebesluiten van de Federal Reserve op woensdag en de Europese Centrale Bank op donderdag. Verwacht wordt dat beide centrale banken de rente met 25 basispunten zullen verhogen. "De inflatie (-verwachtingen) en het beleid dat de Federal Reserve daarop maakt, beïnvloeden in hoge mate de aandelenmarkten. Vandaar dat de woorden van Fed-voorzitter Jerome Powell komende woensdag nog meer dan anders op een goudschaaltje gewogen zullen worden", aldus beleggingsspecialist Jack Horvest van Van Lanschot Kempen. Wall Street zat maandagavond in de lift, maar de winsten bleven aan bescheiden kant. Wel sloot de Dow Jones index door een stijging met een half procent voor het eerst sinds 2017 voor de elfde achtereenvolgende handelsdag in het groen. De stijging weerspiegelt de hoop dat de afkoelende inflatie de Federal Reserve in staat zal stellen om snel te stoppen met het verhogen van de rente, en dat een eventuele economische neergang als gevolg van de monetaire verkrapping niet al te grote gevolgen zal hebben voor de bedrijfswinsten. Chinese beurzen scherp hoger In Azië koersen de Chinese aandelenmarkten vanochtend scherp hoger, nadat de autoriteiten een beleid aankondigde die onder meer de noodlijdende vastgoedsector moet ondersteunen en de economische groei aanjagen. Vorige week kregen beleggers nog tegenvallende macrocijfers ter verwerken. De beurs in Hongkong koerst vanochtend onder aanvoering van vastgoedaandelen ongeveer drie procent hoger, terwijl de Shanghai Composite twee procent klimt. De andere Aziatische hoofdbeurzen blijven dicht bij huis. De olieprijs zet ondertussen zijn opmars voort. De future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag in New York 2,2 procent hoger op 78,74 dollar per vat. Beleggers krijgen vandaag een stortvloed aan bedrijfscijfers te verwerken, met als belangrijkste Microsoft en Alphabet, die nabeurs op Wall Street doorkomen. Bedrijfsnieuws AkzoNobel behaalde in het tweede kwartaal van 2023 een lagere omzet maar zag het resultaat hoger uitkomen. De outlook voor dit jaar werd verhoogd. Randstad presteerde in het tweede kwartaal van 2023 qua omzet beter dan voorzien en zag dat de marktontwikkelingen in juli erop duiden dat de trend zich in het derde kwartaal voortzet. Just Eat Takeaway sloot een wereldwijd samenwerkingsverband met cosmeticabedrijf Lush om cosmetica van het bedrijf te gaan bezorgen. Vopak Terminals Australia en Hydrogen Utility gaan samenwerken voor het H2-Hub Gladstone project, een complex dat groene waterstof en ammoniak moet produceren en gebouwd moet worden in het Australische Gladstone. Tasomix voegde namens ForFarmers zijn voeractiviteiten in Polen samen met Piast Pasze. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index steeg maandag 0,4 procent tot 4.554,64 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 35.411,24 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 14.058,87 punten. Bron: ABM Financial News

