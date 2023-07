Ebusco heeft een nieuwe CFO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft met Jurjen Jongma een nieuwe CFO benoemd. Dit maakte de producent van elektrische bussen dinsdag bekend. Jongma gaat eind deze maand al als CFO aan de slag, voorlopig nog even zonder bestuurszetel. Ebusco houdt op 6 september van dit jaar een buitengewone aandeelhoudersvergadering, waar de benoeming van Jongma als bestuurslid voor een periode van circa 3,5 jaar in stemming wordt gebracht. Eerder dit jaar verstreek de termijn van Paul van Beers als CFO van het bedrijf. Diens taken werden tijdelijk waargenomen door Bjorn Knook. Jongma is afkomstig van Versuni Daarnaast kunnen de aandeelhouders stemmen over het voorstel over een aanpassing op individueel niveau in het bestaande beloningsbeleid van de vennootschap. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.