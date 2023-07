Europese beurzen openen naar verwachting vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een vlakke opening tegemoet. IG Markets voorziet een openingsverlies van 22 punten voor de Duitse DAX, een min van 8 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 12 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn maandag licht hoger gesloten, met uitzondering van de Franse beurzen.

Europese aandelenmarkten kwamen maandag onder druk te staan, nadat bekend werd dat de krimp van de industrie in de eurozone in juli is versneld. Uiteindelijk sloten de Europese beurzen de handelsdag fractioneel hoger.

De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde van 43,4 in juni naar 42,7 in juli, de laagste stand in 38 maanden. De index voor de dienstensector daalde van 52,0 naar 51,1, waarmee de samengestelde inkoopmanagersindex uitkwam op 48,9, tegen 49,9 een maand eerder.

De markt kijkt deze week met name uit naar de rentebesluiten van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank op respectievelijk woensdag en donderdag.

"Een renteverhoging door de Europese Centrale Bank in september, na een verwachte verhoging met 25 basispunten deze week, kan niet worden uitgesloten, maar de ECB wil hoe dan ook niet dat september wordt gezien als een keerpunt in het de monetaire beleidscyclus", zei Deutsche Bank.

Bedrijfsnieuws

KPN heeft in het tweede kwartaal onverwacht meer winst geboekt, dankzij groei van de inkomsten bij alle onderdelen en handhaafde de outlook. Het aandeel steeg 0,9 procent.

Ryanair heeft de outlook voor het passagiersvervoer voor heel het boekjaar licht verlaagd, als gevolg van een vertraging in de leveringen van Boeing-vliegtuigen en de Ierse prijsvechter gaf verder geen concrete winstverwachting voor heel het jaar, na wel een sterk eerste kwartaal. Het aandeel verloor circa 6,0 procent.

Philips verloor 5,8 procent na het openen van de boeken. Het concern verhoogde weliswaar de outlook maar hield zich op de vlakte over de ontwikkelingen rond de slaapapneu-apparaten, die tot claims kunnen leiden.

EssilorLuxottica wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten voor het opdrijven van de prijzen met wel 1000 procent. Dit meldde persbureau Bloomberg afgelopen weekend. 's Werelds grootste brillenfabrikant, bekend van merken als Ray-Ban en Oakley, zou de "aanstichter en voornaamste uitvoerder" zijn van prijsafspraken op de Amerikaanse markt, blijkt uit een class action-rechtszaak die is aangespannen door consumenten. Het aandeel daalde 1,7 procent.

Luxemerken staan maandag sowieso onder druk in de CAC 40. Hermes daalde 0,8 procent, L'Oreal verloor 0,9 procent en LVMH noteerde 1,1 procent lager.

In Frankfurt ging Sartorius aan kop met een winst van 2,7 procent, terwijl Heidelberg Materials 1,6 procent daalde.

Euro STOXX 50 4.383,03 (-0,2%)

STOXX Europe 600 465,68 (+0,1%)

DAX 16.190,95 (+0,1%)

CAC 40 7.427,31 (-0,1%)

FTSE 100 7.678,59 (+0,2%)

SMI 11.177,68 (-0,3%)

AEX 771,55 (-0,3%)

BEL 20 3.787,64 (-0,3%)

FTSE MIB 28.908,42 (+0,2%)

IBEX 35 9.543,50 (-0,3%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag vlak.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger gesloten.

De Amerikaanse aandelenmarkten stegen maandag, terwijl beleggers zich opmaken voor een golf aan bedrijfscijfers en centrale bank-besluiten.

De Dow ligt daarmee op koers om voor de 11e opeenvolgende dag hoger te eindigen, waarmee de benchmark de langstdurende opwaartse trend sinds 2017 voortzet. De stijging weerspiegelt de hoop dat de afkoelende inflatie de Federal Reserve in staat zal stellen om snel te stoppen met het verhogen van de rente en dat een eventuele economische neergang als gevolg van de monetaire verkrapping niet al te grote gevolgen zal hebben voor de bedrijfswinsten.

De markt rekent erop de de Fed de rente woensdag met 25 basispunten zal verhogen tot een bandbreedte van 5,25 - 5,50 procent, terwijl beleggers graag zullen horen of dit de laatste verhoging van de cyclus zal zijn. De ECB komt donderdag met zijn besluit, gevolgd door de Bank of Japan op vrijdag.

"Het debat over de hoogte van de tarieven om de inflatie op de juiste manier de kop in te drukken, woedt nog steeds. Hoewel het in de verwachting ligt dat de rentetarieven nog verder verhoogd zullen moeten worden, heeft dat geleid tot enige stagnatie op de Amerikaanse aan het begin van de week, na sterke winsten vorige week", zei Hargreaves Lansdown.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de samengestelde inkoopmanagersindex in juli is gedaald van 53,2 in juni naar 52,0. De index voor de industrie verbeterde van 46,3 in juni naar 49,0, terwijl de index voor de dienstensector daalde van 54,4 tot 52,4.

De Chicago Fed National Activity Index is in juni dieper afgedaald in negatief terrein. De index daalde van -0,28 in mei naar -0,32 in juni.

De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 2,2 procent, ofwel 1,67 dollar, hoger op 78,74 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op dinsdag staan in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnt de Case Shiller huizenprijzenindex, gevolg door het consumentenvertrouwen later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Apple vraagt zijn toeleveranciers om dit jaar ongeveer 85 miljoen stuks van de iPhone 15 te produceren, wat ongeveer gelijk is aan de productie in het jaar ervoor. Dit meldde persbureau Bloomberg maandag op basis van uitspraken van ingewijden. Het aandeel steeg circa 0,2 procent.

Aandelen van AMC Entertainment stegen ongeveer 33,7 procent, nadat een plan om zogeheten APE-aandelen in gewone aandelen om te zetten werd afgefloten.

Chevron gaf zondag een kwartaalupdate die meeviel. Vrijdag moeten de volledige kwartaalcijfers volgen. Het oliebedrijf won 2,0 procent.

Dinsdag volgt een stortvloed van grote bedrijven, zoals 3M, General Electric, General Motors, Verizon en Nucor voorbeurs en grootmachten Alphabet en Microsoft dinsdagavond nabeurs.

Tesla steeg 3,5 procent ondanks een afwaardering bij UBS tot Neutraal.

S&P 500 index 4.554,64 (+0,4%)

Dow Jones index 35.411,24 (+0,5%)

Nasdaq Composite 14.058,87 (+0,2%)



AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag overwegend hoger.

Nikkei 225 32.592,00 (-0,3%)

Shanghai Composite 3.223,89 (+1,9%)

Hang Seng 19.258,66 (+3,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1070. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,1063 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1077 op de borden.

USD/JPY Yen 141,41

EUR/USD Euro 1,1070

EUR/JPY Yen 156,55

MACRO-AGENDA:

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - Juli (Dld)

15:00 Case Shiller huizenprijzen - Mei (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen CB - Juli (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 3M - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 General Electric - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 General Motors - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Kimberly-Clark - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Sherwin-Williams - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Verizon - Cijfers tweede kwartaal (VS)

15:00 Nucor - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Alphabet - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Microsoft - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Snap - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Texas Instruments - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Visa - Cijfers tweede kwartaal (VS)