Nederlandse woningprijzen in tweede kwartaal gedaald - Kadaster

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse huizenprijzen zijn in het tweede kwartaal gedaald. Dit bleek maandag laat uit het Kadaster Kwartaalbericht.

De huizenprijzen daalden in het tweede kwartaal op jaarbasis met 5,2 procent. De gemiddelde woningprijs kwam daarmee uit op 407.000 euro, tegenover 429.000 euro in dezelfde periode een jaar eerder.

Met name koopstarters profiteerden van volgens het Kadaster van de daling. Zij betaalden het afgelopen kwartaal gemiddeld 339.000 euro, wat 4,9 procent minder is dan vorig jaar, terwijl doorstromers gemiddeld 458.000 euro betaalden, 3,6 procent minder dan vorig jaar.

Het Kadaster meldde tevens dat in tegenstelling tot vorig jaar de woningprijzen in het tweede kwartaal in het hele land daalden. Vorig jaar werd de prijsdaling met name veroorzaakt door dalende prijzen in de zogenaamde G4, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, en de G40, ofwel de 40 grote steden, zei het Kadaster.

De prijsdaling was in het tweede kwartaal echter wel het sterkst in de vier grootste steden, zowel voor koopstarters als voor doorstromers. Voor koopstarters bedroeg de prijsdaling in de G4 8,3 procent en voor doorstromers kwam deze uit op een daling van 6,1 procent.

Het Kadaster merkte echter wel op dat de gemiddelde woningprijs sterk verschilt per gemeente. Rondom Amsterdam en Utrecht zijn de prijzen het hoogst, waarbij het prijsverschil tussen de duurste en goedkoopste Nederlandse gemeente 865.000 euro bedraagt.

Hoewel het afgelopen kwartaal sprake was van een dalende trend in het aantal transacties, worden nu ongeveer evenveel woningen verkocht als gemiddeld tussen 2010 en 2020, aldus het kadaster. In het tweede kwartaal wisselden 44.500 woningen van eigenaar, 3.000 minder dan in het tweede kwartaal van 2022.

Tot slot wees het Kadaster erop dat de daling van het aantal transacties met name wordt geconstateerd bij de aankopen van woningen door doorstromers. Starters laten volgens het Kadaster de afgelopen kwartalen juist een min of meer constante trendlijn zien.