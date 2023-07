Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat is maandag op zijn hoogste niveau in drie maanden gesloten, waarmee de opwaartse trend van vrijdag werd verlengd, terwijl beleggers wedden op een dreigende voorraadcrisis. "We blijven voor de komende maanden een opwaartse trend voor olie zien", zei marktanalist Matt Portillo van TPH, daarbij verwijzend naar de productieverlagingen van OPEC+. Portillo merkte op dat de Amerikaanse economie vertraagt en dat de groei van de olievraag naar verwachting gematigd zal zijn, maar hij ziet nog steeds "een onderaanbod in de markt" in het derde kwartaal. De prijs voor ruwe olie hield vorige week stand ondanks een opleving van de Amerikaanse dollar, "wat aangeeft dat de beperkingen aan de aanbodzijde, zoals OPEC+ hoopte, het gewenste effect hebben wat betreft het creëren van opwaartse prijsdruk", zei analist Tim Waterer van KCM Trade. Waterer zei dat de handelsbandbreedte kleiner zou kunnen worden en dat sommige handelaren mogelijk hun risicoposities gaan verkleinen in aanloop naar her rentebesluit van de Federal Reserve woensdag. Economen verwachten dat de Amerikaanse centrale bank de beleidsrente zal verhogen met 25 basispunten. De markt verwacht wel dat dit waarschijnlijk de laatste verhoging zal zijn. "Als de signalen van de Fed niet overeenkomen met de 'nog één keer en dan klaar'-verwachting, zou dat een recept kunnen zijn voor verhoogde volatiliteit", zei Waterer. De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 2,2 procent, ofwel 1,67 dollar, hoger op 78,74 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

