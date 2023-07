Wall Street koerst af op hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden maandag hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,5 procent tot 4.558,70 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 35.441,52 punten en de Nasdaq noteerde 0,3 procent hoger op 14.069,06 punten.

De Amerikaanse aandelenmarkten stegen maandag, terwijl beleggers zich opmaken voor een golf aan bedrijfscijfers en centrale bank-besluiten.

De Dow ligt daarmee op koers om voor de 11e opeenvolgende dag hoger te eindigen, waarmee de benchmark de langstdurende opwaartse trend sinds 2017 voortzet. De stijging weerspiegelt de hoop dat de afkoelende inflatie de Federal Reserve in staat zal stellen om snel te stoppen met het verhogen van de rente en dat een eventuele economische neergang als gevolg van de monetaire verkrapping niet al te grote gevolgen zal hebben voor de bedrijfswinsten.

De markt rekent erop de de Fed de rente woensdag met 25 basispunten zal verhogen tot een bandbreedte van 5,25 - 5,50 procent, terwijl beleggers graag zullen horen of dit de laatste verhoging van de cyclus zal zijn. De ECB komt donderdag met zijn besluit, gevolgd door de Bank of Japan op vrijdag.

"Het debat over de hoogte van de tarieven om de inflatie op de juiste manier de kop in te drukken, woedt nog steeds. Hoewel het in de verwachting ligt dat de rentetarieven nog verder verhoogd zullen moeten worden, heeft dat geleid tot enige stagnatie op de Amerikaanse aan het begin van de week, na sterke winsten vorige week", zei Hargreaves Lansdown.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de samengestelde inkoopmanagersindex in juli is gedaald van 53,2 in juni naar 52,0. De index voor de industrie verbeterde van 46,3 in juni naar 49,0, terwijl de index voor de dienstensector daalde van 54,4 tot 52,4.

De Chicago Fed National Activity Index is in juni dieper afgedaald in negatief terrein. De index daalde van -0,28 in mei naar -0,32 in juni.

De euro/dollar noteerde op 1,1069. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1085 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,1123 op de borden.

Olie noteerde maandag tot 5,0 procent hoger.

Op dinsdag staan in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnt de Case Shiller huizenprijzenindex, gevolg door het consumentenvertrouwen later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Apple vraagt zijn toeleveranciers om dit jaar ongeveer 85 miljoen stuks van de iPhone 15 te produceren, wat ongeveer gelijk is aan de productie in het jaar ervoor. Dit meldde persbureau Bloomberg maandag op basis van uitspraken van ingewijden. Het aandeel steeg 0,5 procent.

Aandelen van AMC Entertainment stegen 36,4 procent, nadat een plan om zogeheten APE-aandelen in gewone aandelen om te zetten werd afgefloten.

Chevron gaf zondag een kwartaalupdate die meeviel. Vrijdag moeten de volledige kwartaalcijfers volgen. Het oliebedrijf won 2,8 procent.

Kwartaalcijfers zijn er maandag weinig - alleen NXP Semiconductors, van Nederlandse origine, staat maandag op de rol, nabeurs.

Dinsdag echter volgt een stortvloed van grote bedrijven, zoals 3M, General Electric, General Motors, Verizon en Nucor voorbeurs en grootmachten Alphabet en Microsoft dinsdagavond nabeurs.

Tesla steeg 2,9 procent na een afwaardering bij UBS tot Neutraal.