Europese beurzen overwegend licht hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag licht hoger gesloten, met uitzondering van de Franse beurzen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,1 procent tot 465,68 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,1 procent op 16.190,95 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,1 procent op 7.427,31 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,2 procent hoger op 7.678,59 punten. Europese aandelenmarkten kwamen maandag onder druk te staan, nadat bekend werd dat de krimp van de industrie in de eurozone in juli is versneld. Uiteindelijk sloten de Europese beurzen de handelsdag fractioneel hoger. De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde van 43,4 in juni naar 42,7 in juli, de laagste stand in 38 maanden. De index voor de dienstensector daalde van 52,0 naar 51,1, waarmee de samengestelde inkoopmanagersindex uitkwam op 48,9, tegen 49,9 een maand eerder. De markt kijkt deze week met name uit naar de rentebesluiten van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank op respectievelijk woensdag en donderdag. "Een renteverhoging door de Europese Centrale Bank in september, na een verwachte verhoging met 25 basispunten deze week, kan niet worden uitgesloten, maar de ECB wil hoe dan ook niet dat september wordt gezien als een keerpunt in het de monetaire beleidscyclus", zei Deutsche Bank. De euro/dollar noteerde op 1,1077. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1125 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,1123 op de borden. Olie noteerde maandag ruim een procent hoger. Bedrijfsnieuws KPN heeft in het tweede kwartaal onverwacht meer winst geboekt, dankzij groei van de inkomsten bij alle onderdelen en handhaafde de outlook. Het aandeel steeg 0,9 procent. Ryanair heeft de outlook voor het passagiersvervoer voor heel het boekjaar licht verlaagd, als gevolg van een vertraging in de leveringen van Boeing-vliegtuigen en de Ierse prijsvechter gaf verder geen concrete winstverwachting voor heel het jaar, na wel een sterk eerste kwartaal. Het aandeel verloor circa 6,0 procent. Philips verloor 5,8 procent na het openen van de boeken. Het concern verhoogde weliswaar de outlook maar hield zich op de vlakte over de ontwikkelingen rond de slaapapneu-apparaten, die tot claims kunnen leiden. EssilorLuxottica wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten voor het opdrijven van de prijzen met wel 1000 procent. Dit meldde persbureau Bloomberg afgelopen weekend. 's Werelds grootste brillenfabrikant, bekend van merken als Ray-Ban en Oakley, zou de "aanstichter en voornaamste uitvoerder" zijn van prijsafspraken op de Amerikaanse markt, blijkt uit een class action-rechtszaak die is aangespannen door consumenten. Het aandeel daalde 1,7 procent. Luxemerken staan maandag sowieso onder druk in de CAC 40. Hermes daalde 0,8 procent, L'Oreal verloor 0,9 procent en LVMH noteerde 1,1 procent lager. In Frankfurt ging Sartorius aan kop met een winst van 2,7 procent, terwijl Heidelberg Materials 1,6 procent daalde. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,4 procent hoger op 4.556,08 punten. De Dow Jones index steeg 0,6 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,2 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.