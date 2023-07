JDE Peet's neemt koffie- en thee-business in Brazilië over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JDE Peet's heeft een overeenkomst getekend met JAV Group voor de overname van de Braziliaanse koffie- en thee-activiteiten van Maratá, voor een niet nader genoemd bedrag in contanten. Dit meldde het bedrijf maandag nabeurs. De transactie is afhankelijk van goedkeuring door de regelgevende instanties en andere gebruikelijke voorwaarden en zal naar verwachting in 2024 worden afgerond, zei het bedrijf. Maratá's koffie- en thee-activiteiten zijn voornamelijk aanwezig in het noordelijke deel van Brazilië. Het bedrijf heeft ongeveer 1.200 werknemers in dienst, exploiteert twee fabrieken en verkoopt zijn producten via een dicht en goed gevestigd distributienetwerk, volgens JDE Peet's.



Na voltooiing zal de overname een aanvulling zijn op de bestaande merkenportfolio van JDE Peet's, die voornamelijk wordt verkocht in de zuidelijke regio's van Brazilië. "De overname zal de schaal en de nationale dekking van JDE Peet's in Brazilië vergroten, een markt die aantrekkelijke vooruitzichten biedt voor zowel volume- als waardegroei. Als gevolg hiervan biedt de overname waardecreatiepotentieel op de lange termijn door aantrekkelijke inkomsten- en kostensynergieën", aldus het bedrijf. Bron: ABM Financial News

