Philips gebeten hond in lichtrode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag licht lager gesloten. De AEX daalde 0,3 procent op 771,55 punten.

In de technische analyse is er voor de hoofdindex niet bijster veel veranderd, volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx, die opnieuw wijst op het weerstandsniveau rond de 777,5 punten, een top uit februari.

"Een doorbraak hierboven maakt ruimte vrij voor een stijging richting 810 punten en hoger. Aan de onderkant zien we steun rond de 748 punten", aldus Blekemolen.

Beleggers lijken aan het begin van de week het kruit droog te willen houden, in afwachting van de rentebesluiten van de Federal Reserve op woensdag en de Europese Centrale Bank op donderdag. Verwacht wordt dat beide centrale banken de rente met 25 basispunten zullen verhogen.

"De inflatie(verwachtingen) en het beleid dat de Federal Reserve daarop maakt, beïnvloeden in hoge mate de aandelenmarkten. Vandaar dat de woorden van Fed-voorzitter Jerome Powell komende woensdag nog meer dan anders op een goudschaaltje gewogen zullen worden", aldus beleggingsspecialist Jack Horvest van Van Lanschot Kempen.

Op macro-economisch vlak konden de markten aan de slag met inkoopdata. In de eurozone kromp de industrie in juli harder. Het indexniveau van 42,7 was in ruim 3 jaar niet zo laag. De dienstensector groeide in juli minder hard. De index daalde van 52,0 tot 51,1, waar 51,5 werd voorspeld. Daarmee kwam de samengestelde inkoopmanagersindex uitt op 48,9, tegen 49,9 een maand eerder.

"De maakindustrie blijft de achilleshiel van de eurozone", zei econoom Cyrus de la Rubia, hoofdeconoom bij Hamburg Commercial Bank. "Producenten hebben hun productie nog sneller verlaagd in juli, terwijl de dienstensector nog groeit, hoewel veel trager dan eerder in het jaar."

De econoom spreekt van dalingen van zowel de nieuwe orders als de werkvoorraad in Duitsland "waar je mond van openvalt".

In de VS was het beeld gemengd, maar lijkt louter de dienstensector de groei te drijven, zei econoom Chris Williamson van S&P Global. De Amerikaanse industrie kromp deze maand minder hard, maar Williamson verwacht wel dat de groei in het derde kwartaal lager zal uitkomen dan in het tweede kwartaal.

De samengestelde inkoopmanagersindex in de VS daalde van 53,2 in juni naar 52,0 deze maand en daarmee het laagste niveau in vijf maanden.

De euro/dollar noteerde rond het slot 0,4 procent lager op 1,1077.

Voorafgaand aan de zwakke inkoopmanagerscijfers zag Morgan Stanley al weinig ruimte voor de Europese eenheidsmunt om nog verder te stijgen tegenover de dollar, en de analisten van de Amerikaanse bank adviseren om geen euro's te kopen voorafgaand aan het rentebesluit van de Europese Centrale Bank donderdag.

"Het gematigde pad voor renteverlagingen van de Europese Centrale Bank, nadat de piekrente zal zijn bereikt, suggereert ook dat het opwaartse risico voor de euro vanaf nu beperkt zal zijn", aldus de Amerikaanse bank.

WTI-olie was maandag ruim één procent duurder en kostte circa 78 dollar per vat.

Stijgers en dalers

KPN heeft in het tweede kwartaal onverwacht meer winst geboekt, dankzij groei van de inkomsten bij alle onderdelen en handhaafde de outlook. Het aandeel steeg bijna een procent.

Philips verloor bijna 6 procent na het openen van de boeken en was daarmee hekkensluiter in de AEX. Het concern verhoogde weliswaar de outlook maar hield zich op de vlakte over de ontwikkelingen rond de slaapapneu-apparaten, die tot claims kunnen leiden.

ASML en ASMI daalden ruim anderhalf tot 2 procent.

Verder deden financials goede zaken. ABN AMRO steeg ruim anderhalf procent en koploper Aegon bijna 2 procent. Unilever verloor bijna anderhalf procent. Het concern opent dinsdag de boeken.

In de AMX steeg Allfunds 2,5 procent en Signify bijna 2 procent. Hekkensluiter was Air France-KLM, met een verlies van een procent, met Galapagos daar net achter.

CM.com steeg ruim 2,5 procent in aanloop naar de cijfers op dinsdag. Accsys steeg zelfs meer dan 5,5 procent. Ebusco daalde dik 2 procent.



Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Amsterdamse slot hoger.