Industrie VS krimpt minder hard

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De industrie in de Verenigde Staten is in juli minder hard gekrompen, terwijl in de dienstensector juist sprake was van een groeivertraging. Dit bleek maandag uit voorlopige cijfers van S&P Global. De inkoopmanagersindex voor de industrie verbeterde van 46,3 in juni naar 49,0 deze maand. De voorlopige index voor de dienstensector daalde van 54,4 tot 52,4. De samengestelde inkoopmanagersindex daalde daarmee van 53,2 in juni naar 52,0 deze maand en daarmee het laagste niveau in vijf maanden. "Juli laat een onwelkome combinatie zien van tragere economische groei, zwakkere banengroei, een somberder ondernemersvertrouwen en een aanhoudende inflatie", zei econoom Chris Williamson van S&P Global, die uitgaat van een groei van 1,5 procent aan het begin van het derde kwartaal. Dat is lager dan het tempo van 2 procent die verwacht wordt voor het tweede kwartaal, aldus Williamson, die er verder op wees dat de groei louter gedreven wordt door de Amerikaanse dienstensector. Een indexstand groter dan 50 wijst wel op groei, waar minder dan 50 krimp betekent. Bron: ABM Financial News

