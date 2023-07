Hogere start Wall Street in de maak Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen maandag af op een hogere opening, in afwachting van de monetaire besluiten die centrale bankiers van de Fed en ECB deze week zullen nemen. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden een half uur voor opening tot 0,2 procent in het groen. De Dow Jones-index staat op het hoogste niveau sinds maart 2022, een teken dat het optimisme op de beurs breed gedragen is, waar dit eerst vooral de technologie-aandelen betrof.



Verwacht wordt dat de Federal Reserve woensdag de rente zal verhogen met 25 basispunten tot een bandbreedte van 5,25 tot 5,50 procent. Beleggers popelen om te horen dat dit de laatste verhoging in de cyclus kan zijn. Vrijdag zal de Bank of Japan de rente waarschijnlijk onveranderd laten. Donderdag levert de Europese Centrale Bank vermoedelijk een nieuwe renteverhoging af, maar de havikige toon van de ECB zal mogelijk wat getemperd worden door de zwakke inkoopmanagersindexen van maandag. "De discussie over hoe veel de economie met hogere rentes moet worden verlamd om de inflatie goed de kop in te drukken woedt nog voort", aldus Hargreaves Lansdown. "De verwachting is dat de rente nog hoger moet, maar in de Amerikaanse markten heeft dat al tot wat stagnatie geleid, na de sterke koerswinsten van vorige week. Voorbeurs meldde de Chicago Fed dat zijn index van economische activiteit in juni iets verslechterde, terwijl het negatieve cijfer voor mei omlaag werd bijgesteld. Economen rekenden juist op een verbetering tot een vrijwel neutraal niveau. In Europa was het sentiment negatief, met een licht lagere Stoxx Europe 600 index, na een tegenvallende inkoopmanagersindexen voor de eurozone en het Verenigd Koninkrijk. Het cijfer voor de Duitse industrie was ronduit abominabel. "De maakindustrie blijft de achilleshiel van de eurozone", zei econoom Cyrus de la Rubia, hoofdeconoom bij Hamburg Commercial Bank. Producenten hebben hun productie nog sneller verlaagd in juli, terwijl de dienstensector nog groeit, hoewel veel trager dan eerder in het jaar." "Stijgende rente en de hogere kosten van het levensonderhoud lijken een groeiende tol te eisen van huishoudens en dempen de opleving van de bestedingen aan vrijetijdsactiviteiten na de pandemie", stelde Chris Williamson van S&P Global over de Britse industrie. "Fabrikanten verlagen hun productie in reactie op een verontrustend zware afname van de orders, zowel uit binnenland als buitenland." De Aziatische beurzen sloten vanochtend verdeeld. De Japanse Nikkei 225 index steeg 1,2 procent en de Hang Seng index in Hong Kong daalde 2 procent. De olieprijs steeg. Een septemberfuture West Texas Intermediate steeg 1 procent tot 77,83 dollar en Brent-olie werd 0,8 procent duurder op 81,50 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,1091. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er nog 1,1123 op de borden. De euro daalde tot het laagste niveau in 12 dagen nadat de voorlopige inkoopmanagersindexen voor de eurozone een sterkere krimp van de industrie lieten zien dan verwacht. Het rentebesluit van de Fed zou de dollar een steun in de rug kunnen geven, denkt ING. Bedrijfsnieuws Apple vraagt zijn toeleveranciers om dit jaar ongeveer 85 miljoen stuks van de iPhone 15 te produceren, wat ongeveer gelijk is aan de productie in het jaar ervoor. Dit meldde persbureau Bloomberg maandag op basis van uitspraken van ingewijden. Het aandeel maakt zich op voor een licht hogere opening. Aandelen van AMC Entertainment stegen 36 procent in de elektronische handel, nadat een plan om zogeheten APE-aandelen in gewone aandelen om te zetten werd afgefloten. Chevron gaf zondag een kwartaalupdate die meeviel. Vrijdag moeten de volledige kwartaalcijfers volgen. Het oliebedrijf lijkt iets hoger te gaan bij de opening. Kwartaalcijfers zijn er maandag weinig - alleen NXP Semiconductors, van Nederlandse origine, staat maandag op de rol, nabeurs. Dinsdag echter volgt een stortvloed van grote bedrijven, zoals 3M, General Electric, General Motors, Verizon en Nucor voorbeurs en grootmachten Alphabet en Microsoft dinsdagavond nabeurs. Tesla daalde voorbeurs 1,5 procent na een afwaardering bij UBS tot Neutraal.



Slotstanden Wall Street bleef vrijdag dicht bij huis. De toonaangevende S&P 500 index sloot vlak op 4.536,34 punten, de Dow Jones index sloot vlak op 35.227,69 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 14.032,81 punten. Bron: ABM Financial News

