Fed verhoogt rente vermoedelijk nog één keer met 25 basispunten

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve verhoogt de belangrijkste rente woensdag naar verwachting met 25 basispunten en dat is vermoedelijk voorlopig de laatste keer dat de Amerikaanse centrale bank zijn monetaire beleid verkrapt.

"Wacht ons komende woensdag voorlopig de laatste renteverhoging van de Federal Reserve?", vraagt beleggingsspecialist Jack Horvest van Van Lanschot Kempen zich af in een vooruitblik. "Een verhoging van de Amerikaanse beleidsrente naar 5,25 tot 5,50 procent lijkt een voldongen feit, maar is het genoeg om de inflatie terug in het hok van 2 procent te krijgen?"

Horvest wijst erop dat In juni de consumentenprijzen met 3 procent op jaarbasis stegen, tegen 9 procent een jaar eerder.. "Dit stemt aandelenbeleggers optimistisch. Anderzijds weten we dat het laatste stukje van de inflatiestrijd het taaist is, zeker nu de woonlasten (waaronder de huren) doorstijgen",

De federal funds rate staat momenteel op 5,00 tot 5,25 procent. De verwachte verhoging met 25 basispunten later deze week is bijna volledig ingeprijsd door de markt.

Volgens economen van ING koelt de inflatie in de Verenigde Staten weliswaar af, maar blijft die nog ver boven de doelstelling van de Federal Reserve. "De Fed zal het vooruitzicht van verdere verhogingen blijven signaleren", denkt ING, maar de economen verwachten niet dat de centrale bank de daad bij het woord voegt door de rente na deze week nog verder te verhogen.

Economen van Nomura denken dat Fed-voorzitter Jerome Powell tijdens zijn persconferentie zal vasthouden aan het basisscenario van nog een verhoging na juli, met een pleidooi voor een lager tempo van verhogingen, waardoor een renteverhoging in november niet van tafel is.

Die gedachte is ook terug te zien in de marktverwachting. Beleggers schatten de kans op nog een verhoging in november of december momenteel hoger in dan een verhoging in september, blijkt uit de actuele FedWatch Tool van CME Group. Maar een ruime meerderheid van de markt gaat ervan uit dat de Fed klaar is en 5,25 tot 5,50 procent de piek is.

"Beleidsmakers kunnen beweren dat er tussen nu en het einde van het jaar nog een of twee renteverhogingen kunnen komen, maar gezien het feit dat de Amerikaanse inflatie in juni afkoelde tot 3 procent en de producentenprijsinflatie in juli mogelijk negatief wordt, lijkt het onwaarschijnlijk dat er in de laatste vijf maanden van het jaar nog meer renteverhogingen nodig zullen zijn", stelt marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Ook Nomura verwacht dat de renteverhoging later deze week waarschijnlijk de laatste zal zijn, gevolgd door een lange pauze tot maart 2024.

"Dan verwachten we dat de Fed een renteverlagingscyclus start", aldus de Japanse bank.

Dat denken valutastrategen van Monex Europe ook. "Een groeivertraging begin volgend jaar zou de Fed in staat moeten stellen om te beginnen met het versoepelen van het beleid, omdat het vertraagde effect van het beleid blijft doorwerken", aldus de marktkenners.

"Omdat de Fed waarschijnlijk als eerste zal versoepelen, verwachten we een omkering van de dynamiek van vorig jaar, met een verkoopgolf van de dollar tot gevolg voordat andere centrale banken van de G10 weer een inhaalslag moeten maken", aldus Monex Europe.

De euro/dollar noteerde maandagmiddag op 1,1091.

De Federal Reserve maakt zijn rentebesluit woensdagavond om 20.00 uur bekend, na een tweedaagse vergadering die dinsdag begint. Powell geeft woensdagavond om 20.30 uur een toelichting op het besluit.