Apple houdt productie stabiel - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Apple

(ABM FN-Dow Jones) Apple vraagt zijn toeleveranciers om dit jaar ongeveer 85 miljoen stuks van de iPhone 15 te produceren, wat ongeveer gelijk is aan de productie in het jaar ervoor. Dit meldde persbureau Bloomberg maandag op basis van uitspraken van ingewijden. Het bedrijf uit Cupertino, Californië wil de productie stabiel houden, ondanks een vertragende wereldeconomie en een verwachte daling van de totale smartphonemarkt. Daarbij kan de omzet stijgen, door de prijs voor Pro-modellen te verhogen, zeiden de bronnen tegen Bloomberg. Een klein probleem met het scherm van de nieuwe iphones zal binnen een week of twee verholpen zijn en heeft geen merkbare invloed op de algehele productie, meldden een van de ingewijden verder. Een woordvoerder van Apple wilde niet direct reageren tegenover Bloomberg. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.