Europese beurzen houden kruit droog

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa noteerden maandag rond lunchtijd verdeeld. De Stoxx Europe 600 index won 0,1 procent op 466,01 punten. De Duitse DAX steeg ook 0,1 procent op 16.200,27 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,2 procent bij een stand van 7.416,27 punten. De Britse FTSE noteerde vlak op 7.666,16 punten.

Beleggers lijken het kruit droog te houden, in afwachting van de rentebesluiten van de Federal Reserve op woensdag en de Europese Centrale Bank op donderdag. Verwacht wordt dat beide centrale banken de rente met 25 basispunten zullen verhogen.

Vanochtend konden de markten aan de slag met inkoopdata. In de eurozone kromp de industrie in juli harder. Het indexniveau van 42,7 was in ruim 3 jaar niet zo laag.

"De maakindustrie blijft de achilleshiel van de eurozone", zei econoom Cyrus de la Rubia, hoofdeconoom bij Hamburg Commercial Bank. "Producenten hebben hun productie nog sneller verlaagd in juli, terwijl de dienstensector nog groeit, hoewel veel trager dan eerder in het jaar."

Hij spreekt van dalingen van zowel de nieuwe orders als de werkvoorraad in Duitsland "waar je mond van openvalt".

De euro/dollar is na het verschijnen van de inkoopdata met 0,4 procent gedaald tot 1,1084.

Voorafgaand aan de zwakke inkoopmanagerscijfers zag Morgan Stanley al weinig ruimte voor de Europese eenheidsmunt om nog verder te stijgen tegenover de dollar, en de analisten van de Amerikaanse bank adviseren om geen euro's te kopen voorafgaand aan het rentebesluit van de Europese Centrale Bank donderdag.

"Het gematigde pad voor renteverlagingen van de Europese Centrale Bank, nadat de piekrente zal zijn bereikt, suggereert ook dat het opwaartse risico voor de euro vanaf nu beperkt zal zijn", aldus de analisten van Morgan Stanley.

WTI-olie is maandag tot één procent duurder.

Bedrijfsnieuws

KPN heeft in het tweede kwartaal onverwacht meer winst geboekt, dankzij groei van de inkomsten bij alle onderdelen en handhaafde de outlook. Het aandeel noteerde in Amsterdam tot een half procent hoger.

Ryanair heeft de outlook voor het passagiersvervoer voor heel het boekjaar licht verlaagd, als gevolg van een vertraging in de leveringen van Boeing-vliegtuigen en de Ierse prijsvechter gaf verder geen concrete winstverwachting voor heel het jaar, na wel een sterk eerste kwartaal. Het aandeel daalde in Londen met 6,5 procent.

EssilorLuxottica wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten voor het opdrijven van de prijzen met wel 1000 procent. Dit meldde persbureau Bloomberg afgelopen weekend. 's Werelds grootste brillenfabrikant, bekend van merken als Ray-Ban en Oakley, zou de "aanstichter en voornaamste uitvoerder" zijn van prijsafspraken op de Amerikaanse markt, blijkt uit een class action-rechtszaak die is aangespannen door consumenten. Het aandeel daalde maandag in Parijs 1,5 procent.

Luxemerken staan maandag sowieso onder druk in de CAC 40, met verliezen van meer dan een procent voor Hermes, L'Oreal en LVMH. In Frankfurt leverde Fresenius 2 procent in.

Futures Wall Street

Wall Street gaat maandag een lichtgroene opening tegemoet. Aan het begin van de middag noteerden de futures op de S&P 500 tot 0,2 procent hoger.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag nagenoeg ongewijzigd gesloten. De S&P 500 index sloot vlak op 4.536,34 punten, de Dow Jones index sloot vlak op 35.227,69 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 14.032,81 punten.