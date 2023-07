Degroof Petercam verhoogt koersdoel Wereldhave naar €18 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wereldhave

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Wereldhave verhoogd van 14,00 naar 18,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Dit bleek maandag uit een rapport. Analist Amal Aboulkouatem is te spreken over de recent gepubliceerde resultaten. De voortdurende transformatie van de portefeuille naar een meer gemengd en servicegericht model begint vruchten af te werpen, aldus de analist. Ook ziet hij de herwaardering van de portefeuille als positief nieuws, evenals de nieuwe herfinanciering. Dit omdat de schuld van Wereldhave een relatief korte looptijd heeft. Ten slotte verwacht de analist dat de geplande afstotingen van activa in Frankrijk zouden moeten helpen om de komende jaren de balans verder af te bouwen. Het aandeel Wereldhave noteerde maandag 0,2 procent hoger op 15,93 euro. Bron: ABM Financial News

